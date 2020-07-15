Россиянкам напомнили, как рассчитывается пособие по беременности и родам

Москва, 15 июля. Жительницы России, беременные и работающие по трудовому договору, могут взять отпуск по беременности и родам и получать декретные выплаты.

При обычной беременности россиянка может рассчитывать на 140 дней отдыха, которые обычно дают с 30 недели беременности. Декретные выплаты рассчитываются по определенной схеме. За каждый календарный день отпуска по беременности и родам платят средний дневной заработок.

Посчитать его можно по формуле: выплаты за 24 месяца, предшествующих году начала декрета, разделить на количество календарных дней в этом периоде и умножить на количество дней отпуска по беременности и родам.

В этом году минимальный размер пособия зависит от МРОТ и составляет 55 831 рублей, максимальный — 322 192 рубля.

Точная сумма высчитывается из среднего заработка. К примеру, если девушка получала в 2018 году 25 тыс. рублей в месяц, а в 2019 году — 30 тыс. рублей, а в 2020 году она уходит в отпуск по беременности и родам, декретные за 140 дней составят более 126,6 тыс. рублей.

Если в течение двух предшествующих декрету лет женщина была в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, она может выбрать для расчета два предыдущих года.

Ранее сообщалось, что увеличенные пенсии начнут получать сразу несколько категорий пенсионеров в России с августа, в том числе те россияне, которые работали в минувшем году. После перерасчета максимальная прибавка составит порядка 271 рубля, но конкретный ее размер зависит от размера зарплаты. Начисление надбавки произойдет автоматически.

Кроме того, в соответствии с результатами инвестирования накоплений по итогам минувшего года, у 80 тысяч россиян на 9,13% вырастут накопительные пенсии, еще у 32 тысяч участников софинансирования пенсионных накоплений надбавка составит 7,99%.