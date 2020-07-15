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Россиянам разрешат сохранять инвестдоход при досрочной смене пенсионного фонда

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Россиянам разрешат сохранять инвестдоход при досрочной смене пенсионного фонда

Москва, 15 июля. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал процедуру перехода граждан из одного пенсионного фонда в другой. Сейчас гражданин после досрочной смены пенсионного фонда потеряет свой инвестиционный доход от накоплений. Однако если суд признает новый договор недействительным и вернет средства предыдущему страховщику, было бы справедливо вернуть человеку и его инвестиционный доход.

Уведомление о подготовке соответствующего законопроекта было опубликовано Минтрудом на портале проектов нормативных правовых актов еще 13 июля. По нынешнему законодательству, в случае досрочного перехода (чаще, чем раз в пять лет) к другому страховщику, пенсионные накопления будут переданы без учета дохода от инвестиций.  

Однако теперь соответствующие изменения будут внесены в законы «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О негосударственных пенсионных фондах».

«Возвращать в таких случаях инвестиционных накопления гражданину справедливо, и инициатива Минтруда заслуживает поддержки. Защитить права граждан действительно надо, тем более, что переход из фонда в фонд они иногда совершают неосознанно», — приводит слова Валерия Рязанского «Парламентская газета».

Он подчеркнул, что это связано с поведением самих фондов, которые иногда проводили операции обманным путем, не сообщая гражданину, какой именно он подписал договор с ними.

Напомним, что ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов рассказал, каким образом клиенты негосударственных пенсионных фондов могут получать пенсию раньше, чем обычные пенсионеры и почему это не означает, что гражданин станет пенсионером.

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