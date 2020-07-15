Срок уплаты подоходного налога в России истекает 15 июля

Москва, 15 июля. Срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который начисляется на основании поданных плательщиком деклараций, в этом году истекает 15 июля. Ранее он был продлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Обычно подоходный налог в РФ вычисляет и платит налоговый агент. Например, работодатель при выплате зарплаты. В таком случае гражданину не надо подавать соответствующую декларацию. Однако в иных ситуациях налогоплательщик обязан предоставить соответствующие сведения по форме 3-НДФЛ. Это касается граждан, которые в прошлом году получили доход от продажи имущества, от сдачи недвижимости в аренду, имели выигрыши или доходы от источников за пределами РФ.

На данный момент базовая ставка НДФЛ составляет 13%. При этом самым крупным налогом облагаются крупные выигрыши, полученные в рамках различных конкурсов. С данного дохода государству оплачивается 35%. Ставкой в 9% облагаются процентные доходы по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Напомним, ранее в России был подписан пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны. Об этом пишет издание «Известия».