Поклонники Ивлеевой пришли в ужас от того, в каких условиях живет ее мать

Москва, 15 июля. Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева вновь оказалась в центре скандала: ее поклонники негодуют, почему мама селебрити живет в таких скромных условиях, пока дочь купается в деньгах.

На YouTube-канале Ивлеевой ранее вышел влог «Бандитский Петербург». По пути в Северную столицу девушка с друзьями заехала в квартиру, где она выросла и где сейчас живут ее мама и брат.

Вместо трогательных воспоминаний о детстве зрители увидели довольно скромную квартиру. Хуже всего выглядела ванна, в которой еле-еле работает водонагреватель, а раковины нет вовсе, посолкьку она там просто не помещается.

Пользователи в комментариях напомнили одной из самых богатых блогеров, что о родителях стоит заботиться.

«Ивлеева — вся в шелках. Мама Ивлеевой: живет со взрослым сыном и купается в ванной с бачком для нагрева воды», — пишет в комментариях Светлана Пирцхалава.

«Немного в шоке от того, что ее мама живет в таких условиях при таком-то заработке дочери», — добавила Карина Шмідт.

«Ивлеева показала свое истинное лицо. Противно и мерзко», — коротко написал Zula Zu.

Нашлись и те, кто вступился за звезду. Главным аргументом у них было, что бывают квартиры куда беднее.

«А по поводу квартиры, она ничего не должна, брат взрослый сам должен зарабатывать, а маму вроде все устраивает, да и она помогает семье своей все равно и копит на квартиру им, так что хейта не понимаю, это лично мое мнение. Настя крутая девчонка, влог трушный, мне понравилось!» — написала Ксения Бегунова.

«Люди вы такие умные все, просто ужас какой-то. Я думаю, если Настя бы стыдилась своего жилья детства, никогда бы нам не показала его, да и страшного я ничего не увидела, да старенькая квартирка, но очень аккуратная уютная и с хорошим ремонтником, зачем что-то менять, если маму все устраивает, и тем более если готовится хороший домик, лучше все вложить в новое», — добавила Марика Соболевская.

Ивлеева в своем блоге в Instagram ранее заявляла, что хочет купить маме новую квартиру и уже даже копит на нее.

Отметим, в конце июня телеведущей пришлось оправдываться за свою роскошную жизнь, которую она все чаще и чаще демонстрирует в своем блоге в Instagram. Тогда в сторис Ивлеева продемонстрировала своим подписчикам поездку на шикарной машине с супругом рэпером Элджеем, попутно похваставшись винтажной сумочкой и дизайном ногтей. Однако подписчики вместо привычных для блогера хвалебных отзывов обвинили Ивлееву в жизни напоказ.

За свое поведение телеведущей пришлось объясняться в сторис. Она напомнила, что «познакомилась» с фолловерами, когда ей было еще только 24 года, сейчас же ей уже 29. По ее словам, «это нормальная практика» похвастаться перед своими подружками в Instagram.