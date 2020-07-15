Карпович перехала в особняк Прилучного и объявила себя «хозяйкой дома»

Москва, 15 июля. Актриса сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович переехала в дом актера Павла Прилучного, который недавно развелся. По словам соседей, звезда уже перевезла свои вещи и ведет себя как полноправная хозяйка загородного особняка.

Многие уверены, что именно Карпович стала причиной развода Прилучного и его бывшей супруги актрисы Агаты Муцениеце. Саму Карпович регулярно видят в обществе актера; СМИ уверены, что между ними есть романтические отношения.

Соседи рассказывают, что Карпович уже успела поругаться с персоналом дома и произвела на окружающих не самое лучшее впечатление.

«Мы не в восторге от дамы Павла. Тактом она не обладает, выражается грубо, с персоналом дома обращается крайне хамски. Как-то слышали, что она требовала исполнять все ее указания. Только ее. Она — хозяйка дома и это неоспоримо», — рассказал один из соседей Прилучного.

Напомним, что ранее Карпович ответила на слухи об отношениях с Прилучным, комментируя слухи о совместном отпуске с актером. В беседе с изданием WomanHit она отметила, что пока даже не купила билетов в отпуск. Кроме того, она не определилась еще пока и с местом, но отдыхать планирует где-то у моря.

Напомним, ранее слухи об отдыхе актрисы Мирославы Карпович с актером Павлом Прилучным и его детьми от прежнего брака очень «зацепили» блогера Лену Миро. Она оказалась возмущена тем, что страдающую бывшую супругу Агату Муцениеце оставили без детей, которых представили «новой маме».