Программу «Семейный автомобиль» расширили на семьи с одним ребенком

Москва, 15 июля. Семьи, воспитывающие одного ребенка возрастом менее 18 лет, имеют право на получение автокредита со скидкой 10 или 25% по программе «Семейный автомобиль». Об этом сообщили специалисты портала «Госуслуги».

Ранее для права на льготный автокредит семьи должны были иметь хотя бы двух детей. Кроме того, на сегодняшний день максимальная стоимость стоимость автомобиля российского производства, который можно взять в рассрочку, увеличена до 1,5 млн рублей. При этом условия об обязательном гражданстве РФ, которым должен обладать заемщик, а также наличии водительских прав остались неизменными.

Как поясняют специалисты «Госуслуг», скидка в 25% назначается заемщикам, которые имеют постоянную или временную регистрацию на Дальнем Востоке. Для них максимальный размер скидки предусмотрен в размере 375 тысяч рублей. Жители же остальных регионов РФ могут рассчитывать на 10% скидку, максимальным размером в 150 тысяч рублей.

Например, семья с Дальнего Востока покупает автомобиль стоимостью 1,2 млн рублей. Начальный взнос будет увеличен до 300 тысяч рублей. К нему прибавляется 300 тысяч, внесенных заемщиком и фактически первоначальный взнос будет увеличен до 600 тысяч. В результате сумма займа и проценты будут гораздо меньше. Банку же разница будет возмещена за счет государственного субсидирования.

Напомним, родители, которые платят налог на доходы, могут получить дополнительную выплату благодаря экономии за счет налогового вычета. Стандартный вычет — это сумма, которую можно вычесть из дохода при расчете НДФЛ. Налогооблагаемая база уменьшается, и сам налог — тоже. Обоим родителям разрешено вычесть из суммы дохода 1,4 тыс. рублей, если в семье один ребенок. Двое детей позволят каждому родителю снизить сумму к налогообложению на 2,8 тыс. рублей. Третий и следующие дети дают право применить льготу 3 тыс. рублей.