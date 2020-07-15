Модель Мария Лиман рассказала о «потере ягодиц» из-за коронавируса

Ростов-на-Дону, 15 июля. Модель Playboy Мария Лиман из Ростов-на-Дону огорошила своих фанатов заявлением, в котором она объявила об уходе из Instagram. По ее словам, она потеряла фигуру из-за невозможности сходить в спортзал.

Она опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует полуголой. По словам Лиман, это старая фотография, и сейчас модель выглядит совсем не так. Особенно ее удручает состояние ягодиц, которые потеряли былую форму.

«Кто-то потерял работу, чей-то бизнес разрушен, кто развелся, а лично я пострадала потерей своих ягодиц, над которыми я работала годами. Меня жутко бесит, что четыре месяца не видела тренажерного зала, а дома у меня лично не получается работать так, как в зале. Я жертва несправедливости и безобразия! Я не видела косметолога четыре месяца, а мои пальчики страдают от заросших кутикул и несчастных попыток сделать маникюр самостоятельно! P.S. Я уже не та Мария. Прощайте...» — написала она.

Это не первый случай, когда Лиман рассказала своим подписчикам о неприятностях в ее жизни. Она уже жаловалась на большую конкуренцию в порно, а также перечисляла свои проблемы, связанные с появлением лишнего веса после переезда в Лондон. Тем не менее, это не помешало ей возглавить топ-100 женщин, которые вышли в финал конкурса красоты Miss MAXIM 2020.

Напомним, что еще весной голливудский актер, австралиец Хью Джекман дал поклонникам советы, как оставаться в форме в условиях самоизоляции из-за пандемии COVID-19. Так, он порекомендовал за неимением спортзала использовать для тренировок домовую лестницу.