Доступный интернет может стать недоступным для граждан

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил правительству проект «Доступный интернет» с бесплатным доступом к социально-значимым ресурсам сделать платным за счет граждан. Эксперты не согласны с такой формулировкой и предлагают всем сторонам сесть за стол переговоров.

Эксперимент проекта «Доступный интернет» Минкомсвязь запустила по поручению президента РФ в апреле 2020 года. Бесплатный доступ к пакету российских социально-значимых сервисов предоставляется пользователям интернета от крупнейших операторов связи. Инициатива стартовала в период эпидемии COVID-19 в России и была продлена до 31 декабря 2020 года. В министерстве посчитали, что в оставшиеся месяцы необходимо проанализировать и обсудить с бизнесом полученные результаты.

В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), направленное на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором Александр Шохин высказывает опасения продления эксперимента и просит законодательно предусмотреть компенсацию затрат операторов сотовой связи за счет граждан. Промышленники предлагают не только разрешить операторам связи взимать с граждан плату в минимальном размере за доступ к «Доступному интернету», но и отключать его при отрицательном балансе.

Эксперты, опрошенные ФАН, высказали сомнение в реализации такой идеи.

Неограниченный доступ изменит пользовательское поведение

В письме от 13 июля, подписанном главой РСПП Александром Шохиным, отмечается, что проект «Доступный интернет» может повлечь существенные потери и затраты ведущих российских компаний, предоставляющих доступ к Интернету. К такому выводу пришла комиссия РСПП по связям и информационно-коммуникационным технологиям. Промышленники пишут, что инициатива может привести к падению инвестиционной активности участников рынка и замедлить развитие инфраструктуры сетей связи.

«На основании полученных при эксперименте данных проведены расчеты, которые показали, что в случае предоставления безвозмездного доступа граждан <…> общая недополученная выручка всех операторов фиксированной и мобильной связи будет составлять от 110 млрд рублей в год. <…> При этом Комиссия отмечает, что доступ большого количества абонентов к интернет-ресурсам на безвозмездной основе приведет к изменению пользовательского поведения <…> и к еще большему росту потерь операторов связи, которые даже трудно спрогнозировать», — сообщается в письме.

В приложении к основному письму общественники приводят и такие данные, что дополнительные затраты каждого участника эксперимента на приобретение и установку оборудования составили до 100 млн рублей, а на сервисное обслуживание и техподдержку — до 20 млн рублей. При этом в РСПП не скрывают, что сведения о затратах носят оценочный характер и не привязаны к финансовой отчетности компаний (это написано в примечании в документе). Также нет подробностей, о каком оборудовании идет речь и целесообразность его приобретения в рамках проекта «Доступный интернет».

В основном документе также отмечается, что отсутствие установленных критериев отнесения ресурсов «приводит к волюнтаристскому назначению таких ресурсов». Исследование участвующих в эксперименте интернет-сайтов показало, что более 75% основной нагрузки на сети создают ресурсы, содержащие потоковый видеоконтент.

К письму прилагается ряд инициатив, среди которых РСПП предлагает законодательно предусмотреть компенсацию затрат и потерь операторов связи в связи с реализацией «Доступного интернета». Также промышленники считают допустимым установить нормативным правовым актом возможность взимать с граждан плату в минимальном размере за доступ к социально-значимым ресурсам. При этом предлагается разрешить прекращать оказание услуги при отрицательном балансе или задолженности.

Кроме того, в РСПП считают важным утвердить критерии отнесения ресурсов к отечественным социально значимым интернет-сервисам. Среди критериев: ограничение иностранного владения (до 20%), контент российского происхождения на русском языке и языках регионов РФ, выраженный общественный интерес. Также предлагается определить технические требования и механизмы взаимодействия операторов связи и владельцев указанных ресурсов.

Бесплатный интернет — веление времени

Спор о том, кто должен платить за развитие инфраструктуры и прокачку трафика стар, как и сам Интернет, убежден глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

«Очевидно и позитивно то, что Минкомсвязь решила продлить эксперимент — это позволит в теории услышать все стороны, разработать апдейт принципов работы программы, и помочь с придумыванием механизмов «косвенной монетизации» (для компенсации выпадающих доходов или расходов, о которых говорят операторы связи). Эксперты, отстаивающие интересы пользователей, утверждают, что доступность ряда онлайн-сервисов даже при отрицательном балансе на счету у абонента — это веление времени. И они идут даже дальше, проводят дискуссии на тему потенциальной доступности вообще всех базовых интернет-сервисов (бесплатно, и как одно из гарантированных прав россиян)», – сказал он в комментарии ФАН.

По мнению главы РАЭК, цифровой мир (и мир провайдеров) живет по законам коммерции и конкуренции. При этом есть системообразующие социальные сервисы, которые, очевидно, могут быть выведены из-под этого правила.

«Продление эксперимента считаю правильным шагом. Необходимо собрать экспертизу, мнение всех участников процесса. А затем следует осуществить «перенастройку» системы по итогам этого эксперимента. Поскольку сама идея достаточно революционна (предоставление доступа к определенному кругу сервисов всегда и даже при отрицательных балансах) — эксперимент должен быть продлен, и в него должны вовлечься все, кого он касается», – сказал он в комментарии ФАН.

По мнению Плуготаренко, инициатива разрешить операторам взимать плату с абонента за доступ к «Доступному интернету» на первый взгляд звучит весьма странно, и ставит крест на самой концепции.

«Я отношусь к этой идее однозначно негативно, и не только потому, что защищаю их интересы. Я понимаю, что данная инициатива не может быть серьезно рассмотрена в современных реалиях, это явное перекладывание финансового бремени за доступ к «Доступному интернету» на гражданина. Инициатива выглядит нерелевантной времени, социально-экономической обстановке, а также политике государства в вопросе развития цифровых технологий в России», – сказал он.

С мнением эксперта согласен директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников. В беседе с ФАН он заявил, что считает неправильным идею РСПП предоставлять «Доступный интернет» за счет россиян.

«Я считаю, что «Доступный интернет» — это доступ к очень узкому кругу интернет-ресурсов, жизненно необходимым человеку в конкретных ситуациях. Ни в коем случае при отрицательном или нулевом балансе доступ не должен отключаться. Доступ должен быть бесплатным, потому что через интернет многие услуги проще получить, и если я нуждаюсь в какой-то единоразовый услуге, почему мне нужно платить за доступ в интернет ежемесячно? Я за то, чтобы «Доступный интернет» шел по сервисной модели, то есть предоставлял услуги государственных сервисов. Тогда операторы не будут жаловаться, что у них случаются выпадающие доходы, а пользователи будут счастливы, что есть доступ к ресурсам, за которые не нужно платить», — сказал он.

Отметим, список социально значимых ресурсов с бесплатным доступом состоит из 19 категорий — «Социальные сети», «Электронная почта, мессенджеры и облачное хранение файлов», «Погода», «Поиск», «Онлайн-медиа и новостные агрегаторы», «Карты, транспорт», «Авто», «Культура, литература, искусство», «Образование и обучение», «Здоровье и здоровый образ жизни», «Наука», «Спорт», «Государственные органы и сервисы», «Справочные системы», «Работа и карьера», «Финансы», «Доставка», «Агрегаторы и маркетплейсы» и «Социальные и волонтерские сервисы».

Безвозмездный доступ к указанным ресурсам могут получить абоненты «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «ЭР-Телеком».

Однако в июне Минкомсвязь сократила список с 391 до 371. Были убраны сайт Госзакупок, несколько сервисов в области проведения вебинаров и посвященных здоровью, а также некоторые другие сайты. При этом перечень пополнился текстовыми версиями сайтов телеканалов и порталом национальных проектов.

Редакция направила запросы в правительство, Минкомсвязь и РСПП, на момент публикации ответы из правительства пока не были получены, а в министерстве связи заявили, что не знакомы с содержанием письма.

Вице-президент РСПП Сергей Мытенков пояснил ФАН, что проблему «Доступного интернета», с которой столкнулись операторы связи, обсуждали на заседаниях профильной комиссии. По его словам, основное затруднение состоит в том, что доступ в Интернет не может быть бесплатным, «так как всегда идет трафик, который кто-то должен оплачивать».

Так, например, для того, чтобы трафик был минимальным, необходимо адаптировать сайты, объяснил Мытенков.

«Если взять, например, сайт Госуслуг, то тут все понятно: он рабочий, рекламы нет, трафик минимальный. А на других ресурсах, например: сайты губернаторов или субъектов РФ, где публикуется, в том числе, видеоинформация, то здесь ситуация уже иная. Тут трафик может быть значительно увеличен. То же самое касается и соцсетей, где размешаются фотографии и видео. Это все несет издержки для операторов связи, — сказал он. — И нам хотелось бы, чтобы государство пошло на встречу, и подумало о том, как можно компенсировать выпадающие доходы операторов связи. Либо подумало о том, как оптимизировать те ресурсы, которые хотят включить в проект «Доступный интернет».

В РСПП выразили надежду, что инициативу «поймут и услышат».