Минздрав объяснил регионам правила назначения страховых выплат медикам с COVID-19

Москва, 15 июля. Сомнения при назначении страховых выплат заразившимся COVID-19 медикам должны трактоваться в их пользу, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Ведомство совместно с Фондом социального страхования и Роспотребнадзором направили в регионы письмо с разъяснениями по дополнительным страховым гарантиям медработникам и водителям автомобилей скорой, работающим с пациентами, инфицированными коронавирусом.

В министерстве напомнили, что дополнительные выплаты, по указу президента РФ, назначены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой, работающим с коронавирусными пациентами.

Согласно уточнению Минздрава, наступление страхового случая подтверждается после проведения расследования.

«Выплаты осуществляются вне зависимости от того, установлена ли вина работника или работодателя в возникновении страхового случая», — подчеркивается в сообщении министерства.

При этом комиссиями при расследовании таких случаев «должны быть обеспечены прозрачность и объективность, а сомнения при подведении его итогов должны трактоваться в пользу медицинского работника».

Напомним, в середине апреля глава государства Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам, которые лечат больных с коронавирусом. ОН призвал в течение трех месяцев дополнительно выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу. Президент РФ также подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат врачам за работу с больными COVID-19.

10 июля стало известно, что доплаты медицинским работникам на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией будут продлены на два месяца. Также Путин поручил выделить средства медработникам на оплату ежегодного отпуска и обеспечить реализацию ряда мер, которые направлены на восстановление занятости населения к IV кварталу 2021 года.