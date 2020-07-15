Семьи погибших госслужащих смогут получить выплату

Москва, 15 июля. Семьи погибших государственных служащих, которые имеют различные награды, смогут получить единовременную выплату. Соответствующий проект закона был поддержан депутатами Госдумы РФ и принят в третьем чтении.

На данный момент ряд госслужащих имеют право на получение выплат при вручении госнаград, назначенных правительством РФ или президентом. Нововведения же позволяют получить денежную сумму семьям погибших госслужащих, которые получили знак отличия.

На соответствующую помощь могут рассчитывать родители и дети, супруг или супруга, а также лица, которые находятся на иждивении. Нововведения распространяются на военных, гражданских госслужащих, а также работников ОВД, прокуратуры, принудительного исполнения и уголовно-исполнительной системы, пожарных, федеральной фельдъегерской связи, СКР и таможенных органов, сотрудников Росгвардии, сообщает «Дума ТВ».

Для получения единовременной выплаты родственники должны подать соответствующее заявление в течение полугода. Отмечается, что размеры компенсаций будут назначены отдельно.

Ранее депутат Государственной думы Наталья Костенко предложила покрыть за счет государства долги оздоровительных учреждений по государственным контрактам. По ее словам, треть детских санаториев и лагерей по всей стране может не пережить этого сезона из-за финансовых сложностей, которые появились на фоне пандемии коронавируса.