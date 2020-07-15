В России изменится порядок назначения детских пособий

Москва, 15 июля. Минтруд РФ разработал новый порядок назначения и выплаты пособий. Для получателей правила изменятся незначительно, сложнее станет работать бухгалтерам.

Изменения затронут пособия по беременности и родам, пособия при рождении ребенка, пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности и пособия по уходу за ребенком. Как сообщает портал Бухгалтер.ру, сотрудникам бухгалтерии теперь придется с каждой сотрудницы, претендующей на выплаты, брать согласие на обработку персональных данных. Или включить это согласие в заявление на выплату пособия.

Еще одно изменение касается указания в заявлении на выплату пособия по беременности и родам только номера больничного. Оригинал нужен будет только в том случае, если больничный выдан на бумажном носителе. Электронные больничные распечатывать не придется. Наличие такого документа в базе больничных ФСС придется проверять бухгалтерам.

На данный момент конкретные сроки, когда поправки вступят в силу, не известны.

Ранее сообщалось, что увеличенные пенсии начнут получать сразу несколько категорий пенсионеров в России с августа, в том числе те россияне, которые работали в минувшем году. После перерасчета максимальная прибавка составит порядка 271 рубля, но конкретный ее размер зависит от размера зарплаты. Начисление надбавки произойдет автоматически.

Кроме того, в соответствии с результатами инвестирования накоплений по итогам минувшего года, у 80 тысяч россиян на 9,13% вырастут накопительные пенсии, еще у 32 тысяч участников софинансирования пенсионных накоплений надбавка составит 7,99%.