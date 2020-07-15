ПФ России рассказал, как использовать материнский капитал для обучения в автошколе

Москва, 15 июля. Пенсионный фонд России напомнил, что материнский капитал (МСК) можно использовать и для оплаты обучения ребенка в автошколе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в ПФ, использование средств материнского капитала для образования детей является вторым по популярности способом вложения финансов после улучшения жилищных условий.

«На сегодняшний день средствами материнского капитала также можно оплатить платные кружки, секции, в том числе курсы в автошколе. Главное соблюсти два важных условия: возраст ребенка, на обучение которого направлены средства, не должен превышать 25 лет, а ребенок, давший право на сертификат МСК, должен достичь трехлетнего возраста», — сообщили в Пенсионном фонде.

В ведомстве отметили, что все кружки, секции и автошколы, где предполагается обучение ребенка, должны обладать действительной лицензией, разрешающей вести образовательную деятельность по предоставлению соответствующих образовательных услуг.

Напомним, что в бюджет Пенсионного фонда России на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что в проекте бюджета Пенсионного фонда на 2022 год на предоставление материнского капитала были предусмотрены почти 300 миллиардов рублей. Действие программы заканчивается в 2021 году.