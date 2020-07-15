Российские ученые сделали важное открытие в лечении рака легких

Москва, 15 июля. Специалисты из российского Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины пришли к важному открытию, которое в будущем может помочь при лечении рака легких. Медики обнаружили вещества, которые способны препятствовать росту злокачественных опухолей.

На данный момент по статистике большинство смертей от онкологических заболеваний приходится именно на немелкоклеточный рак легкого. Опухоли данного типа тяжело поддаются лечению и крайне агрессивны. Однако отечественным исследователям удалось обнаружить, что существует определенная группа фосфатазов, которая участвует во многих важных для клетки процессах, а также может противодействовать развитию рака.

Данные ферменты способны замедлить рост аденокарциномы легкого — одного из типов злокачественной опухоли при раке легких. Кроме того, они могут вызвать старение раковых клеток. На данным момент эксперименты проводились лишь в лаборатории, однако ученые выдвинули теорию, что фосфатазы могут помочь белку Rb в противодействии опухоли. Также врачи пришли к выводу, что нехватка данных ферментов способна спровоцировать развитие онкологии.

Напомним, ранее специалисты установили, что одним из предвестников болезни Паркинсона может стать отдышка. Ученые пока не нашли четкой связи между сбоями в работе дыхательной системы и неврологическим заболеванием, но отдышка была обнаружена у большинства пациентов с болезнью Паркинсона.