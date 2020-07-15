Адвокат объяснил, как добиться пенсионной надбавки за советский стаж

Москва, 15 июля. Адвокат коллегии «Союз московских адвокатов» Виталий Поляков рассказал, как можно добиться доплаты за советский трудовой стаж.

Советские надбавки к пенсии положены россиянам, которые начали работать до 1 января 1991 года. Ранее ПФР объяснил, по какому принципу будут начислены надбавки пенсионерам, трудовой стаж которых начался еще во времена Советского Союза. Расчетный капитал при начислении ежемесячных выплат, которые действуют на 1 января текущего года, будет повышен на 10%. А тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года, дополнительно будет начислен 1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР.

Обычно проблема назначения выплаты связана с отсутствием записи в трудовой книжке об этом периоде работы, либо сведения были внесены с ошибкой. Однако добиться доплаты за советский стаж все же возможно, уточнил Поляков в беседе с iReactor.

В первую очередь, для этого необходимо запросить сведения о периоде работы у правопреемника организации — если предприятие не было ликвидировано, а просто реорганизовано при переходе от СССР к РФ. Потом можно обратиться за справкой о работе в архив.

Стоит найти двух свидетелей. Ими могут быть люди, которые работали на том же предприятии и в тот же период. Поскольку скорее всего речь идет о пенсионерах в годах, легче обратиться к их родственникам или к квалифицированным специалистам, в том числе путем адвокатского запроса.

Если найти документы и свидетелей не получится, советский стаж останется неучтенным.

Ранее советский и российский композитор Юрий Антонов оценил идею о специальной надбавке для пенсионеров, которые начали свою трудовую деятельность еще в советское время. По мнению музыканта, данной категории населения необходимо помогать, поскольку это престарелые люди преклонного возраста.