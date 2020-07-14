Бузова опубликовала кадры со стриптизом на крыше московской многоэтажки

Москва, 14 июля. Телеведущая и певица Ольга Бузова устроила стриптиз для подписчиков прямо на крыше московской многоэтажки. Кадры необычного танца она выложила в свой Instagram.

На опубликованном видео Бузова демонстрирует, как сидит на высоком стуле, скрывая свою наготу за алым жакетом. Затем она начинает поочередно демонстрировать то голые бедра, то спину.

«Всему свое время…» — подписала пост Ольга.

Эта фраза является описанием концовки ролика – Бузова встает, и демонстрирует, что все это время она была одетой: на ней был мини-топ и короткие шорты.

Большая часть подписчиков выразила свое разочарование – им явно хотелось увидеть нечто большое.

Напомним, что ранее подписчики вновь заподозрили, что Бузова может быть беременной. Причиной стал недавний снимок, где она запечатлена во время романтического свидания с Давидом Манукяном. Бузова не первый раз волнует поклонников намеками на беременность. Ранее Бузова шокировала подписчиков в Instagram «беременным» животом. Фотографию певица сопроводила подписью, адресованной Давиду Манукяну. Она заявила, что теперь он обязан на ней жениться. Однако позже стало очевидно, что это всего лишь розыгрыш.

Кроме того, Бузова решила узнать, как мог бы выглядеть ее ребенок от Манукяна. Певица использовала популярное приложение, которое по внешности будущих родителей определило внешность ребенка.