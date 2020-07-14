Кардиолог назвала причины учащенного сердцебиения

Москва, 14 июля. Причинами учащенного сердцебиения могут быть не только эмоциональные переживания, но и ишемическая болезнь сердца, заявила врач-кардиолог Ольга Молчанова. По словам специалиста, в любом случае необходимо показаться врачу.

Случается, что сердце начинает колотиться так, как будто сейчас вырвется из груди. По словам, врача-кардиолога, ведущего научного сотрудника Института профилактической медицины Ольги Молчановой, этому может быть несколько причин.

Сердцебиение может быть вызвано страхом или сильным эмоциональным переживанием. Виновником такого состояния является гормон адреналин, который выделяется на фоне переживания.

«Иногда в списке причин, по которым возникает учащенное сердцебиение, называют сбои в работе пищеварительной системы, к примеру, переедание или повышенное газообразование в кишечнике, активные физические нагрузки, например, слишком бодрый и быстрый подъем по лестнице, чрезмерное употребление напитков с содержанием кофеина», — отметила кардиолог в беседе с «АиФ».

Участиться сердцебиение может также на фоне ишемической болезни сердца. Поэтому специалист советует обратиться к врачу, даже если вам кажется, что никаких проблем нет.

Ранее кардиолог Ирина Мурадян рассказала, какой витамин нужно употреблять для здоровья сердца и сосудов. По ее словам, нашему главному «мотору» необходим витамин D. Низкая концентрация этого витамина в организме человека может привести к артериальной гипертензии. Кардиолог предупреждает, что дозировку препаратов, содержащих витамин D, должен рассчитывать врач. Нельзя принимать его, прочитав о дозировке в Интернете, или по совету блогеров.

Кардиолог добавила, что не только витамины оказывают положительное влияние на сердце. Необходимо отказаться от жирной пищи, регулярно заниматься спортом и правильно питаться.