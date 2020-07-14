Антонов поддержал идею о надбавке к пенсии за «советский стаж»

Москва, 14 июля. Советский и российский композитор Юрий Антонов оценил идею о специальной надбавке для пенсионеров, которые начали свою трудовую деятельность еще в советское время. По мнению музыканта, данной категории населения необходимо помогать, поскольку это престарелые люди преклонного возраста.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) объяснил, по какому принципу будут начислены надбавки пенсионерам, трудовой стаж которых начался еще во времена Советского Союза. Расчетный капитал при начислении ежемесячных выплат, которые действуют на 1 января текущего года, будет повышен на 10%. А тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года, дополнительно будет начислен 1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР.

«С этим вирусом люди потеряли работу и какие-то накопления, поддержать народ нужно в такое время. Я считаю, что пенсии нужно увеличивать всем, потому что пенсии на низком уровне и нужно повышать его», — поделился мнением композитор с изданием Nation News.

Накануне депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим инвалидам. По мнению авторов изменений, заработная плата данной категории граждан обычно низка. При этом отсутствие индексации пенсионных выплат негативно сказывается на их уровне жизни.