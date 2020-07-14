В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом

Москва, 14 июля. За минувшие сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом, сообщает московский оперативный штаб.

«В Москве скончались 29 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, число летальных исходов в столице достигло 4234.

По данным на вечер 14 июля, число людей, инфицированных коронавирусной инфекцией в мире, превысило 12,9 млн человек. За последние сутки на всей планете число выявленных случаев заболевания увеличилось более чем на 196 тысяч. Об этом свидетельствуют данные, представленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Всего за время пандемии скончались 570 тыс. пациентов, у которых было выявлено заболевание.

Ранее в понедельник сообщалось, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи надеется, что вакцина от коронавируса нового типа поступит в гражданский оборот 14-15 августа. К середине августа полностью закончат вторую фазу испытаний. Гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой.

Параллельно с процессом использования препарата в гражданском обороте будет вестись наблюдение. Минздрав РФ отзовет разрешение, если у людей появятся побочные эффекты.