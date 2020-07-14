Диктор Березин вспомнил об инциденте с Николаевым после появления в эфире пьяной Бузовой

Москва, 14 июля. Известный диктор Владимир Березин прокомментировал «пьяный эфир» телеведущей Ольги Бузовой. По его словам, подобный случай был невозможен на советском телевидении, однако что-то похожее однажды все же произошло.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова удивила своих поклонников – последний эфир скандально известного шоу она провела будучи явно нетрезвой. Зрители отметили ее заплетающийся язык и сказанные невпопад реплики. Некоторые уже потребовали снять ее с эфира.

По словам Березина, подобное не могло произойти на советском телевидении, однако один общеизвестный случай все же был.

«В 1978 году Юрий Николаев читал программу передач в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, это вышло только на орбиту, а не по центральному телевидению. Но как так получилось, до сих пор непонятно. Юрий тогда, говорят, собирался улетать в Японию, вести годичные курсы русского языка, это были его последние дни перед отъездом. Может, расслабился... Потом этот случай нам даже показывали во время учебы — он стал своеобразным пособием, как нельзя делать», — приводит слова Березина KP.ru.

Николаев вышел в эфир вскоре после завершения одного из футбольных матчей, поэтому его фиаско увидело множество болельщиков. Как отметил Березин, если бы на его месте оказался кто-то другой, дело однозначно бы завершилось увольнением. Однако Николаев был популярным ведущим, поэтому ему удалось сохранить свое место на телевидении.

По словам диктора, у Бузовой тоже едва ли будут какие-то проблемы.

«Там ведь не о шедеврах мирового искусства рассказывают — это, скорее, передача о пороках, которые выставлены на показ. Так почему Ольга не может быть выпимши?», — задался вопросом он.

Он напомнил, что в эфире реалити-шоу происходило множество вещей, куда более эпатирующих, чем подвыпившая Бузова. Да и тот факт, что Бузова позволяет себе некие вольности никого не удивляет.

«Все-таки Ольга не Познер: вот если бы он появился в эфире пьяный, это было бы удивительно. Но такого не будет никогда», — заключил он.

Ранее сообщалось о «похищении» теледивы, которое якобы произошло в центре Москвы. На опубликованных в Сети кадрах Бузова идет со своим возлюбленным Давидом Манукяном по улице, в этот момент из остановившегося рядом автомобиля выскакивают несколько мужчин, один из которых быстро накидывает огромный мешок на теледиву.