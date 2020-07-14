Соседи вызвали полицию домой к Розе Сябитовой

Москва, 14 июля. Полицейские побывали дома у российской телеведущей Розы Сябитовой из-за поступившего от соседей звонка. Звезду отечественного телевидения обвинили в свалке отходов, однако Сябитова отказалась признавать вину.

Неподалеку от участка Сябитовой действительной были сложены мешки с отходами, но телеведущая не была намерена устраивать свалку в неположенном месте. Водитель мусоровоза сам попросил телесваху переместить пакеты ближе к обочине, чтобы ему было проще их забирать, однако подобный шаг вызвал гнев со стороны жителей соседних домов, передает «СтарХит».

«Неизвестная соседка — я даже не знаю, кто эта женщина — накинулась на меня, грубила и в итоге вызвала полицию», — объяснила телеведущая.

В конечном итоге на место «преступления» прибыл наряд полиции, перед которым Сябитовой пришлось объясняться. Звезда похвалила сотрудников органов правопорядка за исполнительность и пожелала им терпения, а сама убрала мусор в свой автомобиль. Мешки ей придется отдать только завтра, когда появился мусоровоз.

«Представляете, что происходит? Что за люди?! А еще называются «соседи», — эмоционально прокомментировала произошедшее знаменитость.

Отметим, Сябитова достаточно редко становится фигурантом каких-либо скандалов, несмотря на достаточно провокационный образ. Чего нельзя сказать о звезде сериала «Папины дочки» Мирославе Карпович, которая в последнее время часто привлекает внимание прессы. Как сообщалось ранее, Карпович переехала в особняк актера Павла Прилучного и рассорилась с прислугой.