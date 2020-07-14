Российские аналоги «Мистралей» будут заложены до конца недели

Москва, 14 июля. Универсальные десантные корабли (УДК) проекта «Прибой» будут заложены на российских верфях в ближайшие дни. Контракт на их строительство уже подписан и работы по созданию кораблей идут, однако официальная церемония еще только должна состояться.

Согласно имеющейся информации, во время закладки боевых машин будут официально озвучены их имена. Планируется, что корабли будут названы также, как и их «предшественники» – французские «Мистрали», заказанные, но не полученные Россией. Как сообщает газета «Известия», УДК должны быть названы «Севастополь» и «Владивосток», однако второй корабль может получить и имя «Керчь».

Проект этих машин был разработан специалистами Невского проектно-конструкторского бюро, однако строительство УДК будет производится в Крыму, на керченском заводе «Залив». Минобороны подписало с предприятием контракт, сумма которого составила 100 миллиардов рублей.

За время подготовки к строительству корабли успели существенно измениться. Изначально планировалось, что длина УДК со ставит 165 метров, а на его борту получится уместить до восьми вертолетов. Однако затем стали известно, что габариты заложенных вертолетоносцев достигают 220 метров, а водоизмещение каждого составляет 25 тысяч тонн.

По габаритам российские УДК будут превосходить французские аналоги, длинна которых достигает 199 метров. На борту отечественной машины смогут разместиться 20 вертолетов и два батальона морской пехоты.

В конечном итоге строительство собственных кораблей стало куда более долгим процессом, однако оно имеет серьезные плюсы. Ранее эксперт Виктор Баранец объяснил, чем могла грозить России покупка французских «Мистралей».