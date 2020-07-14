Россияне рассказали, какое вино предпочитают

Москва, 14 июля. Менее половины россиян употребляют вино из алкогольных напитков, отдавая предпочтение в основном красному полусладкому. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам социологического исследования, 54% опрошенных россиян заявили, что не употребляют вино. Среди тех, кто иногда пьет вино, каждый четвертый предпочитает красное (24%) и полусладкое (46%). Сухие вина предпочитает треть опрошенных винолюбов. При этом выяснилось, что полусладким винам отдают предпочтение женщины, тогда как сухое вино предпочитают мужчины.

В то же время каждый третий россиянин (32%) отметил, что не имеет предпочтительного сорта вина.

Из тех, кто в этом году покупал вино, 26% выбирали отечественного производителя, 12% — импорт. Российское вино предпочитают респонденты в возрасте от 45 до 59 лет, а импортное — молодежь от 18 до 24 лет.

Аналитики ВЦИОМ пришли к выводу, что 66% россиян согласны с утверждением «Россия — страна с большой винодельческой историей и традициями».

В опросе, проведенном 2 июня, участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал о пагубном влиянии распития алкоголя в жару. Эксперт отметил, что часто те, кто выбирает легкие напитки в летний зной, компенсируют пониженный градус количеством выпитого. Кроме того, у сидра или пива есть очень коварное свойство: опьянение наступает быстрее.

Также нарколог напомнил, что распитие спиртного увеличивает риск получения травмы при любых обстоятельствах. Если же нет возможности отказаться от выпивки в жару, Казанцев рекомендует остановить выбор на слабоалкогольных негазированных напитках. Лучше всего развести спиртное водой или добавить лед, а при распитии алкоголя в зной стоит уйти под крышу или тент.