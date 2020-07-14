Названы продукты, помогающие от укачивания в транспорте

Москва, 14 июля. Испанские диетологи рассказали, какие продукты подойдут для долгой дороги при проблемах с укачиванием. Оказывается, нужно употреблять меньше соли и больше легких закусок, передает «МедикФорум».

Специалисты в области питания дали несколько советов людям, которые страдают от укачивания в транспорте, но собираются отправиться в длительную поездку, предусматривающую прием пищи. В течение пути лучше всего есть легкие закуски в виде яблока или орехов. Также полезным будет приготовить в дорогу салат из яблока, моркови, орехов и приготовленной на гриле курицы.

Людям, страдающим от укачивания, нужно воздерживаться от продуктов и блюд, в которых много соли. Слишком соленая еда провоцирует потребление большого количества жидкости, что отнюдь не полезно для здоровья при склонности к тошноте от езды.

Медики предлагают в качестве легкой закуски сэндвичи из хлеба на цельнозерновой муке, помидоров и свежего несоленого сыра. Отличным вариантом также будет рис.

«Такого рода твердая пища оседает и задерживается в нижней части желудка. Главное, не разваривать его до предельной мягкости», — советуют испанские диетологи.

Для тех, кто слишком сильно страдает от симптомов укачивания, лучше всего перенести поездку на ночное время. Воздерживайтесь от активности и от жареной пищи, советуют специалисты. Самым лучшим вариантом времяпрепровождения при ночной езде будет сон.

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