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Минздрав РФ рассматривает запрос «Вектора» на испытания вакцины от коронавируса

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Минздрав РФ рассматривает запрос «Вектора» на испытания вакцины от коронавирусаМосква, 14 июля. Министерство здравоохранения России получило запрос центра «Вектор» на клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Заявление на выдачу разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения от центра «Вектор» поступило в Минздрав России 14 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

В Минздраве РФ подчеркнули, что в настоящее время документы находятся на этапе рассмотрения.

Стоит отметить, что ранее глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что начало исследований вакцины против коронавируса на людях запланировано на 15 июля. При этом специалисты центра уже отобрали добровольцев, которые примут участие в исследовании.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 13,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 573 тысяч человек.

Минздрав РФ рассматривает запрос «Вектора» на испытания вакцины от коронавируса

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