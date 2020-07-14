Минздрав РФ рассматривает запрос «Вектора» на испытания вакцины от коронавируса

Москва, 14 июля. Министерство здравоохранения России получило запрос центра «Вектор» на клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Заявление на выдачу разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения от центра «Вектор» поступило в Минздрав России 14 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

В Минздраве РФ подчеркнули, что в настоящее время документы находятся на этапе рассмотрения.

Стоит отметить, что ранее глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что начало исследований вакцины против коронавируса на людях запланировано на 15 июля. При этом специалисты центра уже отобрали добровольцев, которые примут участие в исследовании.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 13,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 573 тысяч человек.