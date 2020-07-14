Доктор Мясников рассказал о пользе ежедневного употребления жира

Москва, 14 июля. Рыбий жир обязан присутствовать в ежедневном рационе каждого человека. Об этом заявил главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

По его словам, рыбий жир крайне полезен для мозга. Эта важная добавка в рацион способна поддерживать уровень активности нейронных клеток и снижать риск болезней, связанных с угнетением функций серого вещества. Также рыбий жир полезен при лечении депрессивных расстройств.

Продукт положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, не дает развиваться сердечным патологиям и тромбозам. Он предотвращает инсульты, инфаркты и аритмию, снижает количество случаев внезапной смерти и сердечную недостаточность.

Употребление рыбьего жира снижает резистентность к инсулину, а также вероятность возникновения раковых опухолей и воспалительных процессов. Мясников призывает есть рыбу как минимум два раза в неделю и ежедневно потреблять рыбий жир.

Ранее ученым удалось установить, что уровень стресса оказывает влияние на состояние здоровья людей, страдающих от диабета второго типа. По словам американских исследователей из Университета Огайо, пытаясь вести грамотный контроль за болезнью, пациенты прибегают к правильному питанию и спорту, но забывают об опасности повышенного кортизола, выработку которого провоцирует стресс.