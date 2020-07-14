Евгений Петросян поделился кадрами из своего детства

Москва, 14 июля. Известный российский и советский артист и юморист Евгений Петросян опубликовал в социальных сетях фото себя в 10-летнем возрасте. Черно-белый снимок, датированный 1955 годом, пришелся по душе подписчикам народного артиста РСФСР в Instagram.

«В 10 лет я уже был с мечтой о сцене. Уже начал коллекционировать всякие смешнульки и показывать пантомимы, когда приходили гости», – подписал снимок Петросян.

На фото юный Петросян запечатлен в пионерском галстуке, костюме и теплой черной шапке. Этот улыбающийся молодой человек, уже тогда мечтавший о славе артиста, очень приглянулся подписчикам Петросяна. Самые преданные поклонники шутят, что юморист с тех пор совсем не изменился. Многим показалось, что в десять лет в глазах Петросяна уже чувствовалось хорошее чувство юмора и присущий ему позитив.

«Вы несколько не изменились, все тот же красавчик», – пишет поклонница.

«Кто бы знал, что этот ребенок Женя будет большим артистом», – удивляется другая.

«Это счастье, когда человек с детства знает свою цель», – поделилась мнением подписчица артиста.

«Прекрасно, когда мечта воплощается в реальность, и остаются теплые воспоминания о том, сколько пройдено на пути к мечте…» – добавил восторженный комментатор.

Личная жизнь Петросяна стала особенно обсуждаема в Сети и прессе после того, как юморист решил развестись с супругой и коллегой Еленой Степаненко. Масло в огонь скандала подлила и новая пассия Евгения – его молодая помощница Татьяна Брухунова. Как сообщают СМИ, пара уже успела узаконить отношения и долгий бракоразводный процесс со Степаненко тому не помешал.