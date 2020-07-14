Кедми назвал новейшую российскую ракету «Буревестник» ужасом для США

Москва, 14 июля. Противоракетной обороне США нечего противопоставить новейшей российской ракете «Буревестник», заявил военно-политический эксперт Яков Кедми. По его словам, ее возможности являются буквально безграничными.

Кедми рассказал, что «Буревестник», относясь к классу стратегического оружия, является крылатой ракетой с ядерным двигателем. В итоге, радиус действия новой ракеты, ее маршрут и возможности маневра могут быть любыми – что делает систему ПРО США де-факто бесполезной.

Он напомнил, что на данный момент система ПРО США выстроена таким образом, чтобы защитить страну от удара с севера, а также со стороны побережий. Возможности «Буревестника» позволяют ему обойти американскую ПРО со стороны Мексики. Кедми подчеркнул, что это делает новой оружие настоящим «ужасом» для США.

«Я бы сравнил это с тем, что американцы построили в Канаде и на Аляске линию Мажино, а удар прошел через Мексику, как через Бельгию», — сказал Кедми.

Он также прокомментировал утверждения, что ракета якобы слишком медленная. По его словам, дозвуковая скорость в 800-900 км/ч полностью компенсируется ее бесконечным радиусом. Даже обнаружение летящей ракеты вдали от баз ВВС США и их пусковых установок не гарантирует, что американские военные сумеют перехватить «Буревестник» и сбить его.

«Где в Тихом океане можно обнаружить «тихоходную» ракету? Да, ее можно заметить со спутника. Но если она пройдет со стороны Мексики, кто ее собьет? Она может лететь на любой высоте. Как ее сбить на высоте 30 метров? Она может идти к цели, как угодно петляя, обходя все возможные преграды», — заявил Кедми, выступая в эфире Iton TV.

Напомним, «Буревестник» является ракетой с ядерным двигателем и почти неограниченным запасом хода, которая может быть применена в случае начала ядерной войны. Даже если первый удар противника приведет российскую военную инфраструктуру в негодность, этот боеприпас сможет несколько раз обогнуть земной шар и попасть в наиболее уязвимую точку противника, обойдя все системы противоракетной обороны.