Скляр прокомментировал выходку Гордона с песней про Соловьева

Киев, 14 июля. Журналист из Украины Дмитрий Гордон стал героем скандальной истории. Желая публично оскорбить российского «коллегу» Владимира Соловьева, он записал провокационную песню на музыку из советского шлягера «Комарово».

Его полет мыслей ограничился выдумкой про «итальянских партизан», разбавленное нецензурными словами. Отметим, что таким образом выходка Гордона затронула творчество композитора Игоря Николаева и поэта-песенника Михаила Танича, чье творение он извратил.

Некоторые интернет-пользователи выразили разочарование тем, что Гордон решился на подобный шаг.

«Детский сад какой-то. Разочарование», — отреагировал один из комментаторов.

Исполнитель композиции «Комарово» Игорь Скляр подчеркнул, что не слышал переделанную песню и даже не хочет этого делать. Он не сомневается, что новая «композиция» будет «очередной глупостью».

Скляр также не считает нужным вести с Гордоном какие-либо споры в связи его выходкой, чтобы не опускаться, пишет «ПолитЭксперт».