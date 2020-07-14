Домогаров мог покинуть МХАТ имени Горького из-за серьезного скандала

Москва, 14 июля. Российский актер Александр Домогаров уступил главную роль в спектакле «Сцены из супружеской жизни» Гоше Куценко. Об этом сообщила пресс-служба МХАТ имени Горького, уточнив, что исполнительница главной женской роли Юлия Высоцкая сохранила роль.

Претерпевшую изменения постановку Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни» зрители смогут оценить уже этой осенью в новом сезоне. Нельзя сказать, что спектакль изменится до неузнаваемости — просто на место Домогарова придет другой не менее известный актер, Куценко.

Как сообщила пресс-служба театра, жизнь после пандемии изменилась, и вместе с ней меняется МХАТ имени Горького. Однако поклонники Домогарова считают, что дело вовсе не в коронавирусе, а в серьезном скандале, произошедшем в доме искусства. Ранее замененный артист сам заявил, что ему не заплатили за отыгранные спектакли, и поэтому он отказывается продолжать сотрудничество с МХАТ.

Однако представители администрации считают, что договоренности с Домогаровым не нарушали. Когда стало известно о замене артиста, то представители театра уточнили, что рокировка никак не связана с финансовым вопросом.

Стоит сказать, что недавно знаменитый актер стал фигурантом еще одного скандала, на этот раз связанного с его коллегой, Михаилом Ефремовым. Дело в том, что Домогаров вступился за севшего пьяным за руль актера, после чего столкнулся с травлей в Сети.