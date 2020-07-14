Установлена связь между гормоном стресса и уровнем сахара в крови

Москва, 14 июля. Уровень стресса оказывает серьезное влияние на состояние здоровья людей, которые страдают от диабета второго типа.

Диабет второго типа влияет на способность организма контролировать количество гормона инсулина, важного для процесса переработки сахара в энергию. Показатель сахара можно регулировать путем здорового питания и регулярного спорта, а также с помощью самого инсулина и других лекарств. Но все попытки контролировать болезнь могут сойти на нет, если не научиться управлять стрессом.

Оказывается, высокий уровень стресса может сказаться на количестве сахара в крови даже при условии, если пациент правильно питается, ежедневно занимается физическими нагрузками и следит за отдыхом. Американские ученые из Университета Огайо в ходе исследований нашли связь между кортизолом (гормоном стресса) и высоким уровнем сахара в крови. Как оказалось, депрессия и стресс серьезно повышают кортизол.

Уровень гормона стресса у здоровых людей меняется в течение дня — утром он на пике, вечером снижается. У диабетиков же показатель кортизола находится на одном уровне почти весь день из-за содержания в крови большого количества сахара. При стабильно высоком кортизоле сложно контролировать сахар и, как следствие, болезнь.

В качестве решения проблемы медики рекомендуют медитацию, йогу, психологические программы и просто приятную встречу с друзьями в комфортных условиях.