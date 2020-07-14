Меркель заявила об отсутствии защиты ЕС со стороны США

Берлин, 14 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель сделала резонансное заявление во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером. По мнению главы Германии, Европе больше не стоит надеяться на защиту со стороны США.

Политик обратила внимание на тот факт, что спустя 30 лет после окончания холодной войны мир серьезно изменился. Если ранее защита Европы Штатами была чем-то привычным и несомненным, то теперь ситуация совсем иная.

Европейцам придется самим искать способ себя защитить, считает представитель Германии. Им нужно найти ответ, и он должен заключаться не в единоличных действиях национальных государств, а в совместной работе европейцев над решением проблемы.

«Ответ должен быть в многостороннем союзе, и ЕС — такой многосторонний союз», – объяснила канцлер.

Подобные заявления со стороны Меркель однозначно связаны с новостями о том, что США решили вывести часть военнослужащих с территории Германии. Американцы не планировали покидать Европу, а лишь стремились перебросить часть войск в соседнюю Польшу, однако этот шаг, судя по всему, серьезно испортил отношения между бывшими союзниками.

Говоря об отношениях США и Европы не стоит забывать о том, что на мировой политической арене присутствует еще и РФ. Как сообщалось ранее, противоречия с Вашингтоном толкают Берлин на сближение с Москвой.