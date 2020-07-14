Безуглеводная диета: худеем эффективно и правильно

Когда надоевшие килограммы не поддаются никаким уговорам и тренировкам, их необходимо «выгонять» диетами. Однако в этом случае важно выбрать для себя подходящее питание, которое скорректирует вес, но не навредит здоровью. К таким видам диет относится безуглеводный рацион. Кто-то считает, что прожить без углеводов будет очень трудно. Однако это не так, ведь в этот вид питания включается масса полезных и питательных продуктов.

Безуглеводная диета: меню и разрешенные продукты

Зачастую к этому способу похудения прибегают звезды, которые хотят похудеть за короткий срок. Хоть у него и существуют противопоказания, рацион можно скорректировать под себя, что не вызовет дискомфорт и не приведет к проблемам со здоровьем.

Причем суть диеты очень проста — на протяжении некоторого времени организм не получает лишние углеводы, которые участвуют в накоплении жировой ткани. За счет этого «углеводного» голодания лишний жир постепенно сжигается, благодаря чему уходят лишние килограммы и объем. Однако не стоит полагать, что углеводы полностью убираются из рациона, ведь их недостаток может привести к нарушению пищеварения и проблемам с кожей.

Поэтому в меню на время диеты включается мясо. Это может быть свинина, баранина, говядина или курица. Любителям рыбы лучше отдать предпочтение речным видам, однако лосось и форель тоже отлично впишутся в рацион. В свое меню также обязательно включить яйца.

Не забываем и про фрукты с овощами. Яблоки, цитрусовые, клубника, черника, морковь, цветная капуста и брокколи на несколько неделю станут вашими верными друзьями. Ведь именно они помогут пищеварительной системе и помогут вывести накопившиеся токсины и вредные вещества. В блюда также можно добавлять миндальные, грецкие и лесные орехи.

В этой диете также допустимы и молочные продукты, например йогурты, жирная сметана и сыры. И конечно же масла, ведь любимый салат без них уже будет совсем не тем. Поэтому смело используйте при готовке кокосовое, оливковое или подсолнечное масло.

Какие продукты следует исключить из безуглеводной диеты

Однако некоторые продукты следует вовсе исключить из рациона, поскольку они сведут действие диеты на нет. Среди них сладкие газированные напитки, сладости и другие продукты с высоким содержанием сахара. От полуфабрикатов, риса, хлеба и спагетти тоже стоит отказаться. Даже среди овощей есть те, которые при соблюдении безуглеводной диеты лучше не есть — картофель, кукуруза и даже свекла.

Плюсы и минусы углеводной диеты

Желающие похудеть именно этим способом уже через несколько дней могут заметить улучшение общего состояния. И действительно, ведь организм очистится от накопившихся в крови токсинов и излишних жиров. Кроме того, правильно подобранный рацион поможет укрепить стенки сосудов.

Но, несмотря на большое количество полезных продуктов в меню, многим такой рацион может навредить. Ведь во время соблюдения диеты на печень и почки усиливается нагрузка, что чревато возникновением проблем не только с этими органами, но и со здоровьем желудка и кишечника. Из-за изменения питания также может возникнуть запах ацетона изо рта и от тела.

Несколько полезных советов

Если вы решили похудеть путем исключения углеводов из рациона, не забывайте пить достаточное количество воды. Ведь для организма любое голодание это сильный стресс, поэтому здесь важно не допустить обезвоживания.

Старайтесь придерживаться дробного питания, чтобы избежать срывов. Так вы сможете избежать появления сильного чувства голода. Для перекусов отлично подойдут йогурты, сваренные куриные яйца или небольшая порция овощей.

Учитывайте, что такой рацион поможет справиться с несколькими лишними килограммами, однако она не подтянет мышцы. Поэтому обязательно делайте физические упражнения, так вы добьетесь максимального эффекта.

Этот вид диеты позволяет всего за неделю сбросить порядка трех-четырех килограмм. При этом результат будет довольно стойким, если соблюдать все рекомендации, и плавно переходить на свой привычный рацион питания.