Захарова оценила желание Польши наладить отношения с Россией

Москва, 14 июля. Россия неоднократно подчеркивала, что заинтересована в улучшении отношений с Польшей. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о необходимости выстраивания партнерских отношений с Москвой.

Ранее во вторник Чапутович заявил, что польская сторона хочет «улучшения отношений с Россией».

«Нам бы хотелось иметь партнерские отношения с Россией. <...> Мне хотелось бы видеть возможность улучшения отношений с Россией в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

В беседе с «ПолитРоссией» Захарова заявила, что Москва неоднократно подчеркивала свою заинтересованность в улучшении российско-польских отношений.

«Мы неоднократно говорили о желании развивать взаимоуважительные отношения с Варшавой, а историю оставить историкам», — заявила представитель МИД РФ.

Напомним, 12 июня в Польше прошел второй тур президентских выборов. Как сообщил в понедельник глава польской государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк, по итогам обработки 99,97% бюллетеней действующий глава государства набирал 51,21% голосов, в то время как его соперник по второму туру Рафал Тшасковский — 48,79% голосов избирателей.