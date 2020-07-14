Ищенко рассказал о риске Зеленского стать «елочной игрушкой» после выборов

Киев, 14 июля. Политолог Ростислав Ищенко оценил важность скорых выборов на Украине и сообщил, к чему они могут привести. По мнению специалиста, в скором времени президент Владимир Зеленский рискует превратиться в «елочную игрушку».

Как заметил политолог, в последние несколько месяцев на Украине особенно часто говорят о государственном перевороте. Это событие обычно связывают с региональными выборами, которые должны состояться в октябре текущего года.

Ищенко заметил, что на данный момент идет активная борьба за голоса избирателей между различными политическими силами и группировками. После проведения голосования конкуренты Зеленского смогут заявить, что нынешняя парламентская конфигурация не отражает волю народа, поэтому необходимо провести досрочные выборы в Верховную раду. Если же Зеленский выступит против этого решения, то на Украине могут быть проведены и новые выборы главы государства.

Однако Зеленский может и смириться с новым голосованием в парламент, но тогда он утратит большую часть своего влияния. Большинство в Верховной раде испарится, что повлечет за собой серьезные проблемы.

«Потеряет, по сути, контроль над правительством, и окончательно станет тем, чем он должен быть — елочной игрушкой», — объяснил Ищенко.

По словам специалиста, важность новых региональных выборов действительно высока, но на общее положение вещей на Украине они не повлияют. Кто бы ни одержал победу, в конечном итоге и внутренняя, и внешняя политика страны останутся неизменными.

Судя по всему, сам Зеленский вполне понимает опасность сложившейся ситуации. Напомним, что ранее президент обвинил украинских мэров в сепаратистском бунте.