Транспортное сообщение с Белоруссией могут открыть в ближайшее время

Москва, 14 июля. В ближайшие дни возобновится транспортное сообщение между Россией и Белоруссией, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве.

«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки», — сообщил Головченко журналистам, уточнив, что речь идет о скором времени.

По его словам, российские коллеги пока не озвучили конкретные даты, попросив «подождать официального решения».

В конце июня посол республики в РФ Владимир Семашко сообщил, что граница между Россией и Белоруссией, закрытая из-за пандемии коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа. Семашко напомнил, что Россия уже ввела послабления по пересечению границы, например для вахтовиков. Такой возможностью воспользовались специалисты предприятия «Белоруснефть». Кроме того, нет запрета на пересечение границы грузовым транспортом, который перевозит товары первой необходимости.

Днем ранее стало известно, что в России с 15 июля отменяется обязательный 14-дневный карантин для прибывающих в страну. Всем, кто въезжает на территорию РФ, необходимо будет иметь данные об отрицательном результате теста на коронавирус. Если документа нет, на прохождение теста выделяют три дня.

РФ еще не открыла перелеты за рубеж, поскольку во многих странах ситуация с COVID-19 остается сложной. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев предположил ранее, что страна может возобновить международное авиасообщение в августе.