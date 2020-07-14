Варшава заявила о желании улучшить отношения с Россией

Варшава, 14 июля. Польша хотела бы иметь с Россией партнерские отношения, но критически оценивает ряд моментов, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Мы хотим улучшения отношений с Россией, хотим переговоров, рассчитываем на ведение диалога, восстановление отношений во многих измерениях. Нам бы хотелось иметь партнерские отношения с Россией», — ответил министр на вопрос о российско-польских отношениях.

Чапутович напомнил, что Польша будет председательствовать в ОБСЕ, и в этот момент будут важны прагматичные отношения с Россией.

«Мне хотелось бы видеть возможность улучшения отношений с Россией в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

Однако при этом министр все же добавил, что Варшава «не оценивает положительно попытки России интерпретировать историю, а также вести агрессивную политику».

Напомним, 12 июня в Польше прошел второй тур президентских выборов. Как сообщил в понедельник глава польской государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк, по итогам обработки 99,97% бюллетеней действующий глава государства набирал 51,21% голосов, в то время как его соперник по второму туру Рафал Тшасковский — 48,79% голосов избирателей.

Бывший польский президент Александр Квасьневский после выборов выразил мнение, что одной из главных задач переизбравшегося на второй срок президента Польши Анджея Дуды является укрепление роли Варшавы в ослабленном эпидемией COVID-19 Евросоюзе. Отношения Варшавы с Москвой и Вашингтоном, по словам Квасьневского, также будут иметь важное значение, особенно учитывая, что после президентских выборов в США польско-американские взаимоотношения могут в корне измениться.