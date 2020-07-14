Коцаба обвинил Зеленского в уничтожении свободы слова на Украине

Киев, 14 июля. Закон «О медиа», который в настоящее время находится на рассмотрении Верховной рады, не только не улучшит ситуацию со свободой слова, но и ужесточит тотальную цензуру во всех средствах массовой информации. Об этом заявил украинский журналист Руслан Коцаба

По его словам, до такого «закручивания гаек» в свое время не додумался даже предшественник нынешнего президента Украины Петр Порошенко.

«Для меня очень важно, что при сегодняшней власти ситуация со свободой слова еще хуже, потому что именно при Зеленском рассматривают закон о медиа, до которого даже Порошенко не додумался, по которому даже блогеров и интернет-агентства будут отдавать под контроль Национального совета по телерадиовещанию», — возмутился журналист.

Он также напомнил, что Национальный совет по телерадиовещанию является структурой исполнительной власти, которая не должна регулировать работу интернет-изданий.

«Но при чем тут интернет-пользователи, при чем тут интернет-агентства, при чем тут «YouTube», в котором, к примеру, телеканал «КРТ» транслируется параллельно телевизионным эфирам — это уже называется откровенная и циничная цензура», — добавил журналист.

Ранее политический аналитик Валентин Гайдай выразил уверенность, что президентская партия «Слуга народа» не имеет собственных СМИ, поэтому ей выгоден законопроект о медиа, который ограничит работу всех журналистов.