Журналист «Главреда» назвал политику Польши негативной для Украины

Варшава, 14 июля. Прошедшие в Польше выборы президента закончились победой действующего главы государства Анджея Дуды, который, переизбравшись на второй строк, продолжит придерживаться прежнего политического и экономического курса.

Журналист издания «Главред» отметил, что поляки придерживаются очень правильной стратегии построения государства, соблюдая собственные экономические интересы.

«Глядя на то, как действуют поляки, хочется сказать одно: «Вот бы и на Украине так было!». В Польше есть элита, которая понимает, куда и как двигаться, которая постоянно ведет грамотную экономическую политику в интересах своего государства», — говорится в материале.

При этом автор отмечает, что продвигаемая Польшей политика часто идет в ущерб Украине, так как речь идет в первую очередь о «выкачивании» украинской молодежи, которую западный сосед заманивает лучшими условиями жизни, ведения бизнеса, высоким экономическим уровнем и обеспечением.

«Польша — это пример правильного экономического национализма и очень грамотной аграрной реформы. Убежден, что Украина должна следовать именно примеру Польши и учиться у нее», — пишет автор.

По его словам, Польша и Украина во многом очень похожи — размерами территории, численностью населения, к тому же украинцы понимают польский язык. Украине нужно просто пойти тем же путем, каким шла Польша, выстраивая свою экономику в 1990-х годах.

«Вполне ожидаемо, что не исчезнут проблемы в гуманитарной сфере, которые уже многие годы осложняли украинско-польские отношения. У Польши к Украине очень много претензий, но при этом ни Польша, ни одна другая страна не интересуется мнением Украины по поводу тех или иных вопросов», — отмечает автор.

Поляки продолжат «муссировать» тему трагедии на Волыни, называя ее «волынской резней», и считать украинского национального героя Степана Бандеру террористом и преступником, на основании того, что он убил много поляков, включая даже министра юстиции Польши, рассуждает украинский журналист. Но Украине, по его мнению, нужно сохранять в этом вопросе хладнокровие и понимать, что она — «не 100 долларов, чтобы всем нравиться».

«Что касается украинских трудовых мигрантов, то Варшава и дальше будет способствовать тому, чтобы украинские работники с семьями переезжали в Польшу насовсем. Да, естественно, при этом Украина потеряет ту валюту, которую мигранты пересылали своим семьям. Но это, извините, наши проблемы! С точки зрения польского государства, все делается правильно, и поляки — молодцы», — подчеркивает автор.

В целом же, после переизбрания действующего польского президента на второй срок в отношениях двух стран ничего не изменится, и намеченные ранее тенденции будут продолжаться, отмечает автор в заключение. Поляки, по его словам, отлично понимают, что Украина, как щит, защищает Польшу от России, а значит двухсторонние отношения не изменятся в худшую сторону.