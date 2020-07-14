Лысаков: За призывы «отдать Крым» ответят не только граждане РФ, но и иностранцы

Закон, в соответствии с которыми призывы к отчуждению российских территорий приравниваются к экстремизму, приняла в первом чтении Государственная дума РФ.

В соответствии с этим законом под ответственность, конечно, попадают в том числе известные люди, время от времени призывающие отдать Крым Украине. Мы как раз обсуждали уточнение норм закона в случае его принятия. Один из авторов, депутат Госдумы Павел Крашенинников, отвечал на этот вопрос.

Кроме того, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, выступая с соответствующим материалом, заявил о том, что даже если это будут делать украинские либо другие зарубежные политики, мы имеем право, согласно нашему законодательству, возбудить уголовное дело и преследовать этого человека в соответствии с российским законодательством. Закон касается не только наших политиков, которые будут предлагать отдать Крым, но и политиков других государств, если они станут озвучивать такую идею. Это будет нарушением федерального законодательства, и, в соответствии с ним, попадет под уголовное преследование со стороны РФ.

Впрочем, если говорить о людях, далеких от политики — певцах, деятелях науки и культуры, то, я думаю, что если кому-то этот хайп не нужен специально, то они изменят свой дискурс. Если человек адекватен и понимает, что его высказывания попадают под уголовное преследование, он вряд ли захочет иметь такие проблемы. За исключением совсем оголтелых — тех для кого шум и хайп вокруг их слов — это самоцель. Такие будут продолжать.

Заявление о якобы незаконности воссоединения Крыма с Россией используются ими в качестве политического инструментария для набора политических очков в своей среде. Этих крикунов мы, конечно, вряд ли испугаем и остановим. А более-менее адекватные люди, вероятнее всего, промолчат и оставят свое мнение при себе.

Факт остается фактом: в случае принятия закона, под его действие будет попадать гражданин любой страны, который призывает к переделу территории России.

Я уверен, закон будет принят. Тут нет никаких сомнений. Его поддержали все, он идет в пакете с новыми положениями Конституции РФ. Он и остальные законы, которые готовят коллеги Клишас и Крашенинников, конечно, будут приняты.

Что же касается ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности РФ, то ее диапазон предстоит уточнить. Законопроекты, которые вносятся в первом чтении, принимаются такими какие они есть. Ко второму чтению законопроект претерпевает серьезные изменения, он обрастает правоприменительными «мышцами».

Я не исключаю определенной дискуссии по этому поводу. Возможно, будет иметь место преюдиция, когда на первый раз человека предупреждают, и он может понести административную ответственность, а в случае повтора он будет подвергнут уже уголовному наказанию. Вопрос в пределах ответственности — от денежных штрафов до реального срока лишения свободы. Этот диапазон станет понятен при подготовке ко второму чтению. Впоследствии этот инструментарий будет отдан на усмотрение суда, который с учетом всех обстоятельств определит ответственность в рамках этого закона.