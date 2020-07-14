Диетолог назвала безвредные продукты для ночного перекуса

Москва, 14 июля. Кисломолочные продукты можно употреблять на ночь и при этом не бояться потолстеть. Таким мнением поделилась специалист по здоровому питанию Тамила Арсеньева, передает «МедикФорум».

Существует множество диет и специальных рационов питания, которые направлены на похудение. В некоторых из них говорится, что перед сном есть нельзя. Однако врач Тамила Арсеньева не согласна с этим мнением. Она уверена, что сто граммов любой кисломолочной продукции никак не навредит фигуре, ели употребить ее перед отходом ко сну.

Такие продукты не только низкокалорийны, но так и очень полезны. В них много кальция, укрепляющего кости, и белка, который быстро усваивается и отлично устраняет чувство голода, нередко мешающее заснуть.

Кисломолочная продукция полезна для работы пищеварительной системы, вещества в ее составе помогают в переработке употребленной за день еды, успокаивают стенки кишечника и понижают уровень кислотности.

В качестве полезного перекуса на ночь диетолог предлагает натуральные йогурт, ряженку, кефир и простоквашу. В ста граммах такой продукции содержится около 50-70 килокалорий, поэтому подобный перекус никак не скажется на фигуре.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об особенностях кето-диеты, помогающей не только похудеть без чувства голода, но и способствующей улучшению показателей здоровья. Перед использованием такого рациона питания рекомендуется проконсультироваться с врачом.