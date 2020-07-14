Оголившая грудь Седокова показала, за что ее полюбил Тимма

Москва, 14 июля. Экс-участница коллектива «ВИА Гра» Анна Седокова очаровала поклонников новым снимком со своим возлюбленным баскетболистом Янисом Тиммой. Подписчики певицы пришли в восторг от откровенного купальника звезды и ее выдающейся груди.

Седокова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она целует своего возлюбленного. В центре кадра оказалась большая грудь певицы, облаченная в красный купальник.

«Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце. А я его — за огромную душу», — иронично подписала фотографию певица.

Поклонники в комментариях оценили юмор Седоковой.

«Так двусмысленно», — отметил в комментариях пользователь под ником ekkatterrinaa.

«Как красиво завуалировали», — добавил ml.dlg21.

«Сердце у вас, Аня, действительно потрясное. Так что я вашего кавалера понимаю», — отвесил певице комплимент daniltaranov.

«Да. Размер имеет значение. Все верно. И не надо комментариев», — пишет olgadavydova982.

Сейчас влюбленная пара проводит время в Майами, куда они перебрались из Нью-Йорка. Во вторник появилась информация, что Седокова и Тимма присматривают жилье в США, но пока не сделали окончательный выбор.

Отметим, неделей ранее, в честь дня рождения бикини, эксперты составили топ-7 самых «горячих» фотографий российских знаменитостей в бикини. Седокова попала в топ благодаря фотографиям в соцсетях в белом бикини.

Одной из самых обворожительных в бикини является Анастасия Решетова — жена певца Тимати. Она смело надела этот вид купальника, родив ребенка меньше года назад. Эффективно поддерживает форму жена Джигана — Оксана Самойлова, успевшая уже родить четверых детей.

Певица Наталья Ионова, она же Глюкоза, не фигурировала в рейтинге самых сексуальных звезд. Однако ее январская фотография с отдыха собрала массу «лайков». Певица Светлана Лобода, по мнению фанатов, тоже шикарно смотрится в бикини. Даже несмотря на то, что недавно родила, девушка быстро пришла в форму, о чем говорят 137 тысяч «лайков».