Брюссель, 14 июля. Европарламент большинством голосов утвердил комплект директив, призванных «улучшить жизнь водителей-дальнобойщиков». Однако данные меры способны похоронить автотранспортный бизнес в Прибалтике и других восточноевропейских странах.

Благодаря принятым Европарламентом директивам существование автотранспортных компаний Прибалтики сильно осложнится. Нововведения подразумевают выравнивание заработной платы между водителями, обязательное возвращение дальнобойщиков в родную страну раз в несколько недель и гарантированный ночной отдых вне кабины грузовика.

Однако прибалтийские компании, которые ранее успешно конкурировали с представителями западной Европы, физически не способны гарантировать подобные условия для своих сотрудников. Представители прибалтийских стран в штыки встретили новые правила и назвали директивы «макроновским пакетом», подразумевая непосредственную связь инициатив с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Профсоюзы дальнобойщиков Западной Европы были крайне недовольны соперничеством с восточноевропейскими коллегами. Последним удавалось отбивать заказы с помощью более низких цен, обусловленных сравнительно невысокими зарплатами в странах Восточной Европы. Представители трудовых объединений пролоббировали новые ограничения, чтобы вытеснить прибалтов и представителей восточноевропейских стран с рынка грузоперевозок.

На данный момент министры девяти восточноевропейских стран уже подписали документ, осуждающий европейские директивы. По мнению чиновников, в конечном итоге нововведения приведут к коллапсу в отрасли.

«Ожидается, что значительное количество транспортных предприятий приостановит или даже прекратит свою деятельность», — гласит опубликованный документ.

Пока Евросоюз избавляется от прибалтийских конкурентов, Россия постепенно захватывает рынки соседних стран. Как сообщалось ранее, Литва пополняет агропарки комбайнами «Ростсельмаша».