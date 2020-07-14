Диетолог назвала лучший фрукт для похудения

Москва, 14 июля. Специалист в области диетического питания Ольга Деккер заявила, что авокадо является лучшим фруктом для похудения и выведения жира.

По словам диетолога, мякоть этого фрукта способствует активизации процесса сжигания жиров, поэтому авокадо особенно полезен для стремящихся сбросить лишние килограммы. Кроме того, в его состав входит просто огромное количество витаминов и полезных микроэлементов, участвующих в работе всех систем организма. Среди них витамины групп В, С, К, А, фолиевая кислота, фосфор, кальций, железо, калий, медь, натрий, магний и йод. Все эти элементы помогают здоровому функционированию желудочно-кишечного тракта, а значит, и похудению.

Деккер отметила, что авокадо является высококалорийным фруктом, однако в его составе есть мононенасыщенные жирные кислоты, которые легко усваиваются пищеварительной системой и обеспечивают здоровое похудение. L-карнитин помогает усилить метаболизм, а олеиновая кислота снижает количество холестерина в крови.

Авокадо не только богат витаминами и полезными жирами, он также восполнит недостаток клетчатки в организме, поскольку плод средних размеров содержит в себе 30% суточной нормы пищевых волокон. Клетчатка благотворно влияет на процесс пищеварения, снабжая организм необходимыми строительными материалами.