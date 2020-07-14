Политолог Лозовский заявил о нарушении Киевом украинской декларации о суверенитете

Киев, 14 июля. Украинская власть за годы независимости страны последовательно нарушала обещания, данные народу при выходе из состава СССР, которые были обозначены в Декларации о государственном суверенитете. Об этом заявил политолог Сергей Лозовский.

По его словам, решение о выходе Украины из состава СССР было принято на основании обещанного в декларации двуязычия и нейтрального статуса страны.

«Это тот документ, это те провозглашенные принципы, на которых состоялось государство Украина. По этим принципам, исходя из продекламированных тогда принципов, люди проголосовали за выход из Советского Союза», — напомнил политолог.

Однако сейчас ситуация изменилась диаметрально. Основные положения Декларации о государственном суверенитете Украины - это страна с народным суверенитетом. Но в 1996 году власти Украины внесли изменения в законодательство, в результате чего украинский народ прекратил быть источником права, передав эти полномочия Верховной раде.

Кроме того, двуязычие, которое было прописано в декларации, и которое обещали президенты Леонид Кравчук и Леонид Кучма, теперь заменено на закон «Об основах государственной языковой политике». Данный документ предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах жизни и политики. Также нарушено прописанное в Декларации положение о внеблоковом статусе Украины, в результате чего Киев взял курс на вступление в НАТО.

«К сожалению, ситуация ухудшается мы находимся в поезде, который идет не туда, куда мы хотели. Трудно себе представить, что в 90-м году кто-либо в большой массе проголосовал бы за те положения в декларации, которые сейчас могли бы прописать. Напомню, курс в НАТО, одноязычие и тому подобное. Получается, что людей тогда, очевидно, обманули. Может быть, с дальним прицелом», — считает Лозовский.

Стоит отметить, что осенью 2017 года на Украине вступил в силу закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. С 2018 года только в начальных классах продолжилось обучение на языках национальных меньшинств. С 2020 года обучение на любых языках, кроме национального, было ликвидировано и в младших классах.