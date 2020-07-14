Немецкое Heise назвало причину иска Нидерландов к России в ЕСПЧ по делу MH17

Москва, 14 июля. Журналист из немецкого издания Heise обратил внимание на курьезность и поспешность, с которой Нидерланды подали в отношении РФ иск в ЕСПЧ по делу о крушении самолета рейса MH17. Автор Флориан Ретцер подчеркнул, что обращение было подано до завершения судебного процесса в самой стране.

Работа нидерландского суда уже порождает массу вопросов, в процессе выявлен ряд странностей. Журналист обращает внимание, что к делу не приобщили данные украинских радаров, сведения натовской системы AWACS. Кроме того, суд не позволил стороне защиты послушать получасовую запись речевого регистратора переговоров экипажа упавшего лайнера.

Правоохранительные органы почему-то отказались перепроверить подлинность предоставленных обвинителями данных, что, по мнению журналиста, является странным.

Он обратил внимание, что нидерландские правоохранители не хотят на основе документов выяснить, в какой стране находилась ракета от ЗРК «Бук», которую изготовили в СССР в 1986 году. Ведь в Нидерландах утверждают, что именно из такого зенитно-ракетного комплекса был сбит лайнер.

По мнению автора материала, странности связаны с тем, что Нидерланды боятся, что суд может вынести «неправильное» решение. Подача иска в ЕСПЧ может стать элементом давления на нидерландскую судебную систему, допустил Ретцер.

Стоит напомнить, что ранее независимый эксперт Юрий Антипов обращал внимание на поддельные доказательства, которые были представлены окружному суду в Гааге.