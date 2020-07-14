Борисова в купальнике шокировала фанатов снимком с отдыха

Москва, 14 июля. Телеведущая Дана Борисова шокировала фанатов откровенной фотографией без фотошопа и ретуши. Новый снимок звезда опубликовала в своем профиле в Instagram.

Борисова вместе с дочерью и домашним питомцем решила отдохнуть на российском курорте — в Сочи. Сейчас границы закрыты из-за пандемии, поэтому выбраться за рубеж не представляется возможным. Телеведущая поделилась со своими подписчиками новым снимком, на котором она запечатлена в слитном купальнике темно-розового цвета на берегу моря.

«Привет из Сочи, мои дорогие подписчики. Если у вас не получится попасть на море и отдохнуть этим летом, я сделаю это за вас», — написала Дана Борисова.

Фанаты обратили внимание на недостатки фигуры Борисовой, посоветовав телеведущей заняться спортом, чтобы избавиться от целлюлита в области бедер и складок на животе. Однако многие поклонники поблагодарили ее за «честное» фото без ретуши.

«А мне не нравится фотка, да, без фотошопа, но и без фотошопа можно выглядеть в 42 подтянутой. Как-то дрябленько», — разочарованно написала yelenosorgina. «Самоизоляция дала о себе знать», — съехидничал ro_man3409. «Настоящая», — отметила anastasiya_tantsova.

Ранее сообщалось, что телеведущая Дана Борисова продолжает шокировать поклонников экстравагантными выходками. Недавно звезда оголила грудь в прямом эфире в Instagram. Она провела совместную трансляцию со скандальной моделью и бывшей участницей шоу «Дом-2» Олесей Малибу. Подписчики обратили внимание, что телеведущая странно говорила и была в рваных колготках.