Успенская заинтриговала фанатов снимком в объятиях молодого мужчины

Москва, 14 июля. Королева шансона Любовь Успенская заинтриговала поклонников фотографией в объятиях молодого мужчины. Новый пост исполнительница опубликовала в своем профиле в Instagram.

Успенская на снимках запечатлена в мини-платье с принтом в виде крупных цветов. Также у артистки яркий макияж и розовый головной убор с синими перьями на затылке. Но самое интересное — Успенская позирует в объятиях молодого мужчины, коим оказался композитор и музыкант Брендон Стоун.

Выяснилось, что Успенская и Стоун готовят для публики совместный проект.

«Так сильно люблю кабриолеты, что решилась на еще одну песню про любимую машину. Без раздумий согласилась на эту авантюру в дуэте с прекрасным и талантливым автором», — написала под серией фотографий Любовь Успенская.

Подписчики Успенской разделились на два лагеря. Одни были воодушевлены дуэтом, а другие прошлись по внешности королевы шансона. Многим она показалась «ненастоящей».

«Чтобы после 50 лет не стать похожей на такой раздутый шарик вместо лица, после 40 лет я отказалась от уколов красоты и от хирургических вмешательств», — написала rodkina_irina25. «Боже, сплошная пластмасса, естественного ничего!» — добавила tataynadik2019. «Любочка молодеет с каждым днем. Молодец!» — с восхищением написала valentina.lanovaia.

Успенская ранее призналась, что не собирается ставить на себе крест, так как ей нагадали любовь с «красивым и богатым» мужчиной.