Губернатор Курской области лишил премии депутатов за орфографические ошибки

Курск, 14 июля. Депутатов Курской области лишили премий из-за орфографических ошибок в официальной переписке. Губернатор региона Роман Старовойт назвал подобные ошибки недопустимыми и наказал чиновников. Об этом сообщает РБК.

Старовойт отметил, что раньше обходился устными замечаниями, однако количество ошибок не уменьшалось, поэтому пришлось лишить депутатов премии за квартал. По его словам, за последний год он лично обнаружил в семи официальных письмах орфографические ошибки.

Губернатор подчеркнул, что это недопустимо, потому что одна неправильная запятая может исказить смысл письма. Безграмотность сотрудников дает повод задуматься на тем, соответствует ли человек занимаемой должности, считает Старовойт.

Теперь все сотрудники региональной администрации будут проходить тесты на знание русского языка.