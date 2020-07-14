Средневековый город, альпаки и орловские рысаки — отдых в Подмосковье с детьми 2020

Отдых в Подмосковье с детьми может стать по-настоящему запоминающимся, если подойти к его организации с фантазией. Предлагаем вам познакомиться с подборкой интересных мест, ради которых не потребуется ехать за тридевять земель.

Лето в самом разгаре, но не у всех есть возможность уехать на курорт или хотя бы просто на дачу. Чем занять скучающих чад? Отправиться в гости к дружелюбным альпакам, пообщаться с красавцами-рысаками или совершить увлекательную прогулку по киногородку? Выбирайте развлечения на свой вкус и проводите время всей семьёй.

Ферма «Российские Альпаки»

В деревне Походкино Дмитровского района маленьких гостей и их родителей ждут удивительные животные, завезенные из Северной Америки. Альпаки, своим внешним видом напоминающие плюшевых медвежат, отличаются на удивление спокойным и приветливым нравом. Посетители фермы смогут сполна насладиться общением с ними и другими обитателями фермы и получить море положительных эмоций.

Экскурсия состоит из двух частей. В ходе первой можно погладить, покормить и сфотографироваться с питомцами. Затем вас пригласят в оборудованную мастерскую, где расскажут об удивительных свойствах шерсти лам и об особенностях её сбора и обработки.

Важно! Для посещения эко-фермы требуется предварительная запись.

Конный парк «Русь»

Всех любителей лошадей приглашает уникальный комплекс, расположенный всего в 15 км от столицы, в деревне Орлово Ленинского района. История территории парка уходит корнями в VIII век. Угодья принадлежали графу Орлову-Чесменскому — известному ценителю и знатоку лошадей. Именно в его конюшнях были выведены всемирно известные породы — русская верховая и орловский рысак, слава о которых распространилась далеко за пределы нашей страны.

Совершенно бесплатно здесь можно посетить музей забавных скульптур под открытым небом «Конь в пальто», Долину динозавров, часовню Святого Трифона и даже Музей военной техники.

За дополнительную плату гостям доступны услуги контактного зоопарка, аттракционы, картинг, представления местного цирка-шапито и, конечно, уроки верховой езды, включая иппотерапию. Кроме того, на территории парка функционирует уютная гостиница в стиле русской усадьбы. Постояльцам будет предложено размещение в комфортабельных номерах, оборудованные зоны барбекю и рыбалка.

Киногород Piligrim Porto

Обожаете кино и истории про пиратов? Тогда добро пожаловать в поселок санатория Мцыри Солнечногорского района!

Поездка в это удивительное место станет для вас и ваших детей настоящим путешествием во времени. Комплекс построек в стиле европейского городка VIII века был введён в эксплуатацию в 2010 году и использовался в качестве съёмочной площадки для кинофильма «Записки экспедитора Тайной канцелярии». Декорации оказались настолько живописными, что было принято решение не демонтировать конструкцию, а использовать ее в качестве тематического парка. Спустя 10 лет Piligrim Porto остается излюбленным местом для проведения детских праздников, романтических фотосессий, корпоративов, свадеб и других мероприятий.

Запоминающиеся локации в виде пиратского корабля, таверны, темницы и других стилизованных построек как нельзя лучше подходят для проведения квестов. Кроме того, на территории имеются мангальные площадки, тир, кафе, а также можно прокатиться верхом.

Обратите внимание! В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой рекомендуется заранее связываться с администрацией зон отдыха для уточнения деталей посещения.