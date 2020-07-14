Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства

Москва, 14 июля. Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства. Данная мера властей направлена на поддержку отечественных бизнесменов во время пандемии коронавируса.

Предприниматели смогут получить целевую субсидию в размере 15 тысяч рублей. Деньги можно потратить на оплату дезинфекции помещений и профилактику заражения коронавирусом на рабочих местах.

Получателями денежных средств могут быть предприниматели, чья деятельность связана с частыми контактами между гражданами. Речь идет о сферах торговли, спорта, общественного питания, оказании услуг в индустрии красоты.

Возможность есть получить и второй вид выплаты. Речь идет о сумме по 6,5 тысячи рублей на каждого штатного сотрудника. Если никто из людей не трудоустроен, то права на эту выплату не будет.

Помимо этого, есть еще ряд условий. Получение субсидий касается только средний и малый бизнес. Юридическое лицо не должно быть должником по налогам и сборам на сумму, превышающую три тысячи рублей. Кроме того, юрлицо должно продемонстрировать стабильность своей деятельности — не находиться в статусе банкротства или ликвидации.

Заявитель может сам на ресурсах ФНС узнать, полагается ли его компании выплаты или нет. Через них же можно в электронной форме подать соответствующее заявление на выплаты. С 15 июля прием заявлений будет осуществляться и в бумажном виде.

Субсидии будут предоставляться до 15 августа, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, что правительство уже распорядилось выделить на данные выплаты более 20 млрд рублей. Финансовая помощь коснется почти 1,8 млн россиян.